Caxias do Sul apresenta propostas para a Previdência

A prefeitura de Caxias do Sul organiza para esta quarta-feira (26/10) dois encontros para a apresentação de cenários sobre o futuro do Fundo de Assistência e Previdência Social (FAPS). Pela manhã, às 10h30, no auditório do Centro Administrativo, o estudo elaborado pela Lumens, consultoria especializada em Previdência e contratada pelo Município, será detalhado para diretores e conselheiros do Sindicato dos Servidores. À tarde, a partir de 13h30, a apresentação será feita para vereadores, servidores e comunidade em geral.