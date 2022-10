Prefeitura de Esteio inaugura novo espaço voltado para empresas

A cidade de Esteio inaugura, nesta quarta-feira (26), às 11h, a nova sala do Escritório do Empreendedor. O espaço, localizado dentro do prédio da Prefeitura e facilitará o acesso dos empresários do município a informações sobre procedimentos relacionados à abertura de novos negócios, como alvarás, e o desenvolvimento daqueles já existentes.

Quem procurar o Escritório poderá ter acesso a apoio técnico e de gestão de negócio, assim como a esclarecimentos sobre questões referentes a formalização, documento de arrecadação simplificada (DAS), declaração anual de faturamento, nota fiscal, agenda de cursos, participação em licitações e em feiras municipais e financiamento pelo Programa Pró-Crescer - Programa de Microcrédito Municipal de Esteio. O local também terá um ambiente para co-working, cuja utilização poderá ser agendada.

Lançada no final de julho, a página oferece 17 serviços aos empresários, como Portal do Empreendedor, Benefícios MEI, Obrigações, Solicitação de alvará online, alvará sanitário, licença ambiental, conformidade urbanística, licença do corpo de bombeiros, emissão de nota fiscal, decreto e lei de liberdade econômica, informações sobre futuras licitações, resultado de licitações, orientação jurídica, microcrédito e pesquisa de satisfação.