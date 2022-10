Empresa tabagista anuncia chegada em Venâncio Aires

Na presença dos irmãos empresários, Cássio e Angelo Hooff, o prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa anunciou a instalação de mais uma empresa do ramo tabagista em Venâncio Aires. Trata-se da BTabacos, originária de Vera Cruz, que confirma a investimentos de aproximadamente R$ 3 milhões para abertura da fábrica de destala manual na capital do chimarrão. Com início das operações prevista para o início do próximo ano, a expectativa é de geração de 383 empregos diretos no primeiro ciclo de contratações da empresa no município.

De acordo com Cassio Hoff, a escolha de Venâncio Aires deve-se a uma soma de fatores por parte da empresa, como a mão de obra qualificada e experiente para o trabalho, o número de clientes locais, logística central e a disposição do município no avanço rápido dos projetos técnicos. A construção da fábrica foi alinhavada por alguns meses entre os sócios do empreendimento e o município do Vale do Rio Pardo.

A receita estimada pela BTabacos para a operação, no primeiro ano de funcionamento da fábrica, é de aproximadamente R$ 8,5 milhões em serviços. O valor projetado apenas em pagamento de salários e encargos ultrapassa a quantia de R$ 6 milhões. Além disso, a empresa prevê em torno de 400 cargas de transporte de tabaco entre a expedição e o recebimento das empresas clientes e a unidade destaladora, gerando nesse segmento um incremento importante de serviços terceirizados de transporte de cargas.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Nelsoir Battisti, classificou como histórico o anúncio, diante do número de empregos gerados e os retornos para o município que estão sendo projetados pelos empresários. Já o prefeito Jarbas da Rosa também elogiou o trabalho da equipe técnica na condução das negociações com a empresa, agradeceu a confiança e destacou que não se tratam de empregos de safra, mas mão de obra contínua e uma empresa com DNA familiar e muito identificada com o município e a região.