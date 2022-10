Calçadão de Canoas terá feirão de empregos com oferta de 700 vagas

Um feirão de empregos, promovido pela Prefeitura de Canoas, acontece nesta quarta-feira (26) no Centro da cidade. O atendimento será realizado no Calçadão, na rua Tiradentes, das 9h às 16h. No evento, os candidatos participam de entrevistas de emprego e cadastram os currículos no projeto Banco de Oportunidades, que oferece, atualmente, mais de 1.000 vagas.

Diferente dos feirões habituais, a edição especial terá a presença de um número maior de empresas e estará mais perto da comunidade. Até a terça-feira (25), um total de 16 empresas, que somam mais de 700 vagas, confirmaram participação com entrevistas no local do evento. "É a oportunidade do trabalhador, do profissional técnico e do estudante, que hoje estão desempregados, vir até o Calçadão para apresentar seu currículo e falar com representantes de empresas. Ainda teremos a disponibilidade de mais de 30 vagas para pessoas com deficiência, desde Jovem Aprendiz até lideranças para atendimento de negócio e líderes especialistas", ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, César Augusto Moreira.

Os participantes do Super Feirão devem levar documento com foto, CPF e currículo. É imprescindível ter um endereço de e-mail atualizado para a realização do cadastro. A participação ainda possibilita sair do local com o visual renovado. Um dos serviços voltados ao público será o corte de cabelo gratuito oferecido pelo Senac. No período da manhã, para as mulheres e, à tarde, para o público masculino. Ainda serão promovidas ações gratuitas de massagem e aferição de pressão e glicose.

A diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional, Gislaine Silveira, inclusive, dá uma dica que pode fazer a diferença para quem busca sair da informalidade ou da fila do desemprego. "Como vamos ter diversas empresas participantes, os candidatos podem chegar preparados para fila e trazer várias cópias do seu currículo. Nada impede de passarem por mais de uma entrevista", afirma Gislaine.