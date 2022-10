São Borja deve ter mais 500 vagas em escolas infantis no próximo ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação de São Borja está projetando um avanço, a partir de 2023, em relação à oferta de vagas na Educação Infantil. No total, serão mais de 500 vagas em creches, para crianças até três anos, e para a pré-escola, para crianças de cinco anos. O secretário municipal de Educação, João Carlos Reolon, ressalta que essa oferta adicional é significativa, pois representa um incremento da ordem de 50% em relação às vagas atualmente colocadas à disposição.

Já no início do próximo ano escolar entrará em funcionamento a maior escola infantil da rede municipal, até agora. Serão 256 vagas na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Natércia Cunha Santos. A nova Emei funcionará na área central da cidade nas instalações da antiga Apae, na rua Riachuelo. As instalações foram locadas pela prefeitura, adaptadas para a nova escola e estão prontas para iniciar atividades.

O maior número de vagas será para creches, de berçário e maternal, para crianças de até três anos. Também serão recebidas crianças de pré-escolar, de quatro e cinco anos. Serão duas turmas em cada segmento.

As inscrições para crianças com deficiência, transtornos do espectro do autismo e altas habilidades superdotadas serão recebidas de 16 a 18 de novembro de 2022, pela internet Para as demais vagas na Educação Infantil, também serão recebidas de forma virtual. O período para encaminhar será de 23 de novembro a 9 de dezembro.

O prefeito Eduardo Bonotto também destaca que outras 260 vagas, principalmente para crianças até três anos, deverão ser abertas em 2022 na nova EMEI em construção no bairro Maria do Carmo. A obra está há vários anos iniciada, teve problemas no andamento, mas este ano deverá ser concluída. "Com esses mais de 500 novos acessos, teremos praticamente estabelecidas as metas para a área infantil", pontua o prefeito.