Cartão postal de Lavras do Sul, a centenária Igreja Matriz Santo Antônio passa por reformas em seu telhado. A necessidade veio após a paróquia receber um laudo técnico que constatou a falência estrutural da cobertura, precisando de imediata recuperação.

Orçada em R$ 150 mil, a campanha mobilizou toda a comunidade local e chegou até a Lavras do Sul Mineração, por meio da Comissão de Obras do Telhado da igreja. Sabendo na restauração, a companhia doou insumos para ajudar na empreitada, como querosene e hidroasfalto.

"Recebemos o ofício e imediatamente desejamos ajudar. Nosso compromisso com Lavras do Sul vai além de gerar emprego e renda: também queremos apoiar a comunidade local. Por isso, doamos material para a restauração do telhado de nossa Igreja Matriz na certeza de que estamos preservando a história e patrimônio de nossa cidade", ressaltou o country manager da Lavras do Sul Mineração, Paulo Serpa.