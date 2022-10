Smart Cities Park é lançado e ocorrerá em novembro em Nova Petrópolis

Foi lançado nesta terça-feira (25), em evento na Famurs, em Porto Alegre, o Smart Cities Park. O evento, marcado para ocorrer de de 23 a 25 de novembro na cidade de Nova Petrópolis, na Serra, promete ser o primeiro no Brasil focado na inovação na gestão municipal. As atividades no Centro de Eventos da cidade devem reunir cerca de 1.000 gestores municipais de todo o Brasil, especialmente prefeitos e secretários.

De acordo com o prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, o processo de captação do evento teve início em junho, durante o 40º Congresso de Municípios do RS, em Restinga Sêca. "Naquele evento foi levantada a possibilidade de Nova Petrópolis ser a sede para novembro. De imediato passamos a buscar os meios de confirmar essa escolha, uma vez que eventos assim dão muita visibilidade e movimentam diversos setores da nossa economia", afirma o prefeito Jorge Darlei Wolf.

No total, o evento discutirá mais de 10 grandes temas relevantes para os gestores municipais, com mais de 27 palestras diferentes programadas, além de visitas técnicas e pitchs de negócios acontecendo simultaneamente no parque. O Smart Cities Park vai tratar de conectividade, transformação digital, inteligência de dados, e apresentar exemplos práticos de como uma gestão disruptiva pode impulsionar novas abordagens para educação, saúde, iluminação pública, energia, finanças, gestão de obras e até na procuradoria municipal.