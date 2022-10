Três hospitais de Pelotas recebem verbas estaduais

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas acompanhou e a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, estiveram na assinatura de convênio com três hospitais de Pelotas. Por meio do programa Avançar na Saúde, a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa e o Hospital Universitário São Francisco de Paula asseguraram recursos que totalizam R$ 2,44 milhões para aquisição de materiais e equipamentos hospitalares.

Os investimentos fazem parte do financiamento do programa Avançar na Saúde, fase quatro, e se estende a outros municípios da região como Canguçu, Jaguarão e Rio Grande. "São seis hospitais beneficiados com cerca de R$ 15 milhões, destinados a obras de reforma, melhorias e aquisições de materiais e equipamentos. Isso é fruto de um grande trabalho de readequação e de reformas estruturantes, que hoje possibilitam esse expressivo investimento na saúde da região", afirmou Arita.

A chefe do Executivo pelotense reforçou que a saúde de Pelotas vive um momento diferenciado no que se refere a receber investimentos. "É importantíssimo o Estado ter conseguido quitar as dívidas que tinha com a saúde, tanto com Atenção Primária quanto com os hospitais, e agora está tem condições de investir de forma a beneficiar diretamente as pessoas, os usuários do SUS. São investimentos em aquisição de equipamentos para os hospitais, que vão permitir mais consultas, exames e cirurgias, ampliando e qualificando o atendimento, além da construção do nosso novo Hospital de Pronto Socorro. A saúde de Pelotas só tem a agradecer por essa atenção do governo do Estado", enfatizou Paula.