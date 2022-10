Ações marcam o Outubro Rosa em São Leopoldo

No mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, a Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo está realizando ações internas e externas com o objetivo de compartilhar informações e proporcionar maior acesso aos serviços. Em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, estão sendo feitas atividades com profissionais da área auxiliando na prática do autoexame da mama e realizando a marcação de mamografias e ecografias mamárias para as mulheres que necessitam.

No início do mês, servidoras do Centenário puderam agendar os exames, que já estão sendo realizados no Centro Médico Capilé. Ao todo, foram 145 mamografias e ecografias mamárias marcadas.

Já nas idas do hospital a locais externos, houve 10 agendados dos exames na UBS Vila Brás e 29 na Unidade Móvel de Saúde no bairro São Miguel. Além do autoexame da mama e do agendamento de mamografias e ecografias mamárias, foram entregues panfletos educativos com informações de prevenção e tratamento do câncer de mama.

A presidente do Hospital Centenário, Lilian Silva, destaca que o objetivo das ações do Outubro Rosa da instituição é reforçar a importância do autocuidado. " O agendamento das 180 mamografias e ecografias mamárias, tanto para as nossas servidoras, quanto para as demais mulheres, foi um resultado importante no sentido da conscientização e, especialmente da prevenção, o foco do Outubro Rosa."

Nesta terça-feira (25), o Hospital Centenário estará presente no centro de São Leopoldo, na rua Independência, entregando panfletos com informações importantes sobre o câncer de mama e realizando esclarecimento de dúvidas com profissionais de saúde. Já na quinta-feira (27) haverá ação interna na Fundação, com a arrecadação de lenços que serão doados para ONGs e instituições voltadas ao câncer de mama em São Leopoldo.