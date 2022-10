A Secretaria Municipal da Saúde de Canoas segue sem atendimento ao público nesta terça-feira, em função do furto de cabos da rede de energia elétrica do prédio, que aconteceu no domingo (23). O ato de vandalismo prejudicou o atendimento presencial e por telefone. Desde o início da manhã da segunda-feira (24), equipes trabalham na instalação da nova rede, com previsão de término do trabalho ainda no período da noite. Tão logo o serviço interno esteja concluído, a distribuidora de energia elétrica será informada, para que providencie a religação da rede. Sendo assim, o restabelecimento está vinculado ao cronograma e prazos de trabalho da concessionária. O secretário da Saúde, Aristeu Ismailow explica que os serviços nas unidades e demais equipamentos de saúde não foram prejudicados. Ele lamenta o ato de vandalismo. "Registramos o fato na Polícia Civil para que sejam tomadas as atitudes cabíveis. O furto atingiu diretamente centenas de canoenses ", avaliou.