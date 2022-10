A Secretaria da Receita de Caxias do Sul deu início ao encaminhamento de notificações aos contribuintes com débito junto ao município. A dívida é composta por créditos tributários, provenientes do não pagamento de tributos e respectivos adicionais e multas, e de créditos não tributários que, após esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei ou por decisão final em processo administrativo regular, são remetidos para cobrança, inicialmente amigável e, após, judicial.

A campanha envolve cerca de 85 mil notificações, com prazo final de pagamento em 11 de novembro. Os débitos podem ser parcelados em até 60 vezes, com juros e multa. A quitação pode ser feita diretamente pelo boleto bancário encaminhado aos endereços fiscais cadastrados na Prefeitura ou por negociação no balcão de atendimento da Diretoria de Arrecadação e Cobrança, das 10h às 16h.