Feira Municipal do Morango é aberta de forma oficial na área central de Pelotas

Expectativa positiva foi o clima que envolveu a abertura oficial da 6ª Feira Municipal do Morango, nesta segunda-feira (24), no Largo do Mercado Central de Pelotas. A venda direta do produtor ao consumidor se estenderá até o dia 30 de dezembro, em bancas instaladas no Centro e em bairros. A projeção indica que a safra 2022 resultará na colheita de mais de 1.700 toneladas da fruta.

A cerimônia foi local de anúncio de interesse de toda a colônia. "No dia que inauguramos a Feira Municipal do Morango, quero anunciar que encaminhamos ao Poder Legislativo um projeto de lei para isentar integralmente a zona rural de Pelotas do pagamento da contribuição da iluminação pública. Queremos fortalecer cada vez mais a nossa agricultura familiar", comunicou a prefeita Paula Mascarenhas.

A Feira do Morango é realizada pela prefeitura, e conta com a participação da Emater, Embrapa, UFPel e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Pelotas. É um dos eventos da safra, que culmina com a Festa Municipal do Morango, programada para os dias 12 e 13 de novembro, no parque Stone Land, 5º distrito.

O vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz, afirmou que os setores expressivos, vinculados à produção da fruta, estão presentes na festa. As vendas, que iniciaram antes, registraram o comércio de 424 quilos in natura da fruta.