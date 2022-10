A prefeitura de Taquara vendeu, na manhã desta segunda-feira (24) mais de R$ 1 milhão em bens. Através de um leilão realizado na Câmara de Vereadores, o município receberá no total R$ 1.071.800,00 com a transferência de 21 lotes, que incluem carros, caminhões, retroescavadeiras, equipamentos, sucatas, entre outros itens inservíveis, e que já foram substituídos pela administração.

O leilão foi realizado pela empresa Ferronato Leilões de forma online e presencial. Todo o valor das vendas estará disponível nos cofres do Município ainda nesta segunda-feira. A prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, comemorou as vendas dos lotes. "Todos os itens leiloados estavam parados e em desuso. Estamos felizes com a entrada de mais de R$ 1 milhão nas contas da Administração Municipal. Com estes valores, será possível a realização de investimentos para a comunidade", frisa.

Este foi o segundo leilão realizado pela atual gestão Em 2021, o município lucrou R$ 645.7 mil com a venda de 23 lotes. Com os recursos, foi possível realizar a aquisição de novas máquinas.