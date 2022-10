Lei proíbe CCs condenados pela Lei Maria da Penha em Santa Maria

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom recebeu na sede da Prefeitura o vereador Danclar Rossato (PSB), propositor da lei que veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei Maria da Penha em Santa Maria. Durante a reunião, o prefeito sancionou a lei, que já está em vigor.

Antes de assinar, o prefeito fez questão de ligar para a delegada Elizabete Shimomura, titular da Delegacia da Mulher no município, para informar sobre a assinatura da Lei. "Estamos dando mais um passo na luta contra a violência. Parabenizo ao vereador por propor esse projeto, que foi aprovado na Câmara. E assino hoje essa Lei importante, um avanço na política pública com a certeza de que estamos no caminho certo", declarou.

A partir de agora, segundo a lei, fica vedada a nomeação, no âmbito da administração pública direta e indireta, bem como em todos os poderes, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Maria da Penha. A vedação se inicia com a condenação em decisão transitada em julgado, e se extingue com o comprovado cumprimento integral da pena.

"Entendemos que é nosso dever como agentes políticos, criar ações preventivas que apoiam o combate e que impeçam, sabendo dos riscos profissionais com ação violenta também na esfera pública. Nesse sentido, esta Lei pretende consolidar o enfrentamento a violência contra a mulher, à medida que se cria mais barreiras, impedindo que criminosos do tipo tenham acesso a nomeações no serviço público municipal", afirma o vereador Danclar.