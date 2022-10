Foi realizada uma apresentação, com presença de empresários locais, do projeto de instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município de Arroio do Meio. Os dados para este projeto foram apresentados pelo capitão Thalys Stobbe, em ato realizado no gabinete do Executivo.

Stobbe ressaltou ao grupo que o projeto já está em desenvolvimento e que a projeção é de finalizar todo o processo em aproximadamente um ano. Isso se dá por meio do Programa de Incentivo de Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), do governo do Estado, onde as empresas auxiliam na aquisição de um caminhão de bombeiros Auto Bomba Tanque (ABT), que será repassado ao Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiro (Scab) do município.

O Scab é uma unidade de bombeiros composta por voluntários sob a coordenação e supervisão dos bombeiros militares. Nesta conjuntura, o município cede o espaço físico para a sede do Corpo de Bombeiros com prédio adequado para a atividade, assim como o aporte da manutenção básica. Já o Corpo de Bombeiros cede uma viatura, instrução e equipamentos necessários para a atividade.