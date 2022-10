Fenamassa vai movimentar o Centro Histórico de Antônio Prado

Conhecida como a cidade mais italiana do Brasil, Antônio Prado, na Serra gaúcha, volta a promover a Fenamassa após três anos. Tradicional evento que une gastronomia, cultura e turismo na cidade, a sétima edição está programada para ocorrer entre os dias 4 e 20 de novembro, aos fins de semana - e no feriado de Proclamação da República, no dia 15. A área central vai receber os cinco restaurantes que irão comercializar os pratos típicos ao público.

Em 2019, na última edição, mais de 30 mil pessoas passaram pelo Centro Histórico de Antônio Prado. Com isso, o faturamento dos expositores foi superior a R$ 2.3 milhões. No total, foram mais de 20 mil refeições servidas durante o período da festividade e sete toneladas de massas consumidas durante o período. A ideia agora, conforme os organizadores, é bater esse número.

Para esse ano, permanecem cinco restaurantes como os fornecedores das delícias italianas ao público. O preço foi unificado - R$ 79,00 o prato para adultos e R$ 43,00 o prato kids - para que o visitante escolha uma dentre as seis receitas que cada estabelecimento irá oferecer. A compra pode ser feita na hora ou então pela internet, de forma antecipada.

A secretária de Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel, o presidente da Fenamassa, Zulmir Testolin, rainha da festa, Samuele Bertelli e o prefeito da, Roberto Dalle Molle, estiveram em vista ao Jornal Cidades para falar sobre o evento. Para Patrícia, a expectativa de retomada do evento anima o município, sobretudo para atrair o público à cidade. "Identificamos que o turismo movimenta 52 setores da economia da nossa cidade, conforme o levantamento. Somos reconhecidos como a cidade mais italiana do Brasil e isso está evidenciado na Fenamassa", disse.

O prefeito de Antônio Prado revela que a cidade possui cerca de 20 indústrias voltadas para a produção de massas, além daqueles que a fazem de forma artesanal. Por isso, ter um evento que exalte essa potencialidade é importante. "Sabemos que a rede hoteleira está praticamente sem vagas para o período e isso nos deixa com uma boa expectativa para a retomada da Fenamassa", disse.

A festividade ainda terá desfiles cênicos pela avenida Valdomiro Bocchese, Jogos Coloniais, shows e apresentações teatrais para o público. E uma das competições mais esperadas é para saber quem é o maior comedor de tórtei - massa típica recheada com abóbora - da Fenamassa. O recorde foi firmado em 2019, quando o vencedor ingeriu 143 tortéis.

O evento tem entrada gratuita ao público - só é cobrado o que for consumido. Toda a programação, com os horários e dias das festividades, pode ser conferido no site (fenamassa.com.br).