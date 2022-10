Magia do Natal inicia em Nova Petrópolis nesta sexta-feira

Está definida a programação oficial da Magia do Natal na Cidade dos Elfos, evento natalino que acontece de 28 de outubro até 8 de janeiro na Rua Coberta, Praça das Flores e em diversos espaços de Nova Petrópolis. Concertos e show musicais, apresentações de dança, atividades lúdicas, celebrações religiosas e o espetáculo diário de som e luz Brilha Nova Petrópolis são algumas das atrações do evento, que totalizará 11 finais de semana.

A abertura oficial ocorre na sexta-feira (28) e reunirá algumas das atrações que farão parte dos 73 dias do evento. Após o cerimonial de abertura, a Praça das Flores será iluminada pela primeira vez no espetáculo de luzes, que acontecerá diariamente, das 20h às 20h10. A primeira noite de programação também será marcada pela chegada do Papai Noel e dos Elfos e pelo concerto do Quarteto de Cordas da UCS, com orquestra e solistas.

A comunidade e os turistas poderão visitar o Papai Noel na Vila de Natal, junto à Rua Coberta, em todos os sábados e domingos de programação, no horário das 16h às 19h. Já a tradicional Feira de Natal, que evidencia a diversidade dos produtos relacionados à data, ocorre nas sextas-feiras, das 9h às 18h, e nos sábados e domingos, das 9h às 20h.

Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, a Magia do Natal na Cidade dos Elfos mudará de endereço, integrando o Festival 120 Anos Sicredi, em Linha Imperial. Diversas atrações serão oferecidas na localidade onde surgiu a primeira cooperativa de crédito da América Latina durante os festejos do 120º aniversário da instituição.

A programação também estará presente em outras localidades de Nova Petrópolis, como o Pinhal Alto, que promove o "Weihnachten im Tannenwald" no dia 25 de novembro. Já a comunidade do bairro Pousada da Neve apresentará, pela primeira vez, o espetáculo "Natal na Vila de Belém". As apresentações ocorrerão nos dias 21 e 22 de dezembro, na Praça dos Pinheiros.

A religiosidade ligada ao período de Advento e ao nascimento de Jesus Cristo também está presente no Natal de Nova Petrópolis. Várias igrejas participarão da programação oficial com suas celebrações. Nos domingos de Advento, o acendimento das velas ocorre na Rua Coberta, sempre às 19h40. Shows musicais de destaque, como o "Christmas Rock", de Rafa Schuler, no dia 3 de dezembro; e atividades tradicionais do Natal de Nova Petrópolis, como a Caminhada das Lanternas e a Cantata de Natal, ambas no dia 4 de dezembro, também integram a programação oficial.