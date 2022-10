Santo Ângelo recebe estudo sobre o turismo gaúcho

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa recebeu o estudo sobre o turismo nacional e gaúcho produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O documento foi feito com o apoio da Fecomércio, Sesc, Senac e mais de 300 instituições de todo o país.

A entrega foi feita pelo gerente do Sesc Santo Ângelo, Luciano Maso, a diretora do Senac, Andreia Moreira da Rosa e a gerente do Sindilojas Missões, Aretusa Pacheco, representando o presidente Gilberto Aiolfi. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, acompanhou a audiência e também recebeu o material.

O projeto denominado "Vai Turismo - Rumo ao Futuro" reúne sugestões de políticas públicas que valorizem e impulsionem os potenciais turísticos, a partir de uma integração nacional entre entidades representativas do setor e a sociedade. A ideia do projeto surgiu diante do quadro crítico pelo qual o turismo atravessou durante a pandemia de covid-19. "É um conjunto de recomendações para os governadores que vão assumir novo mandato em 2023, para que possam trabalhar políticas públicas voltadas para o turismo e potencializar o setor", frisa Maso.

"O desenvolvimento do turismo é sempre muito importante numa região como nossa, que comemora avanços importantes, como os voos para São Paulo e a Ponte Internacional Porto Xavier-San Javier. Propostas que levem em consideração as peculiaridades de cada região são interessantes e o setor merece um amplo debate pela sua importância econômica", comentou Jacques.