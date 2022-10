São Leopoldo debate a criação de monumento dos 200 anos da imigração alemã na região

A Comissão Executiva do Bicentenário de São Leopoldo esteve reunida para dar seguimento às definições das diretrizes para a construção do monumento comemorativo. O encontro foi realizado no gabinete do prefeito,

A Comissão trabalha na ideia de um concurso público para a definição do projeto e execução do monumento. A premiação para os participantes deve chegar a R$ 55 mil reais, entre primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente.

A reunião foi coordenada pelo secretário geral de Governo, Nelson Spolaor, que destacou a importância do encontro. "Esse encontro envolve as pessoas e entidades responsáveis pela elaboração das ações para o Bicentenário, por isso temos um imenso compromisso de debater aqui e tomar os encaminhamentos necessários para que dar conta desse desafio, vamos reunir ainda no final de novembro, o conjunto das 90 entidades que compõe esse Comitê para alinharmos essas questões e avançarmos ainda mais", destacou.

A proposta inicial é que o monumento seja instalado em frente ao largo da Prefeitura, levando em conta a viabilidade, praticidade da composição e por ser no Centro Histórico. O projeto vencedor vai definir como o novo símbolo histórico marcará o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil em 2024, ano das comemorações. "Será algo muito importante dentro do contexto histórico, político e social e teremos algo que será um marco que falará para as próximas gerações sobre o Bicentenário", explica Ismael Mendonça, assessor de Relações Governamentais.