Projeto cultural em Taquara promove oficinais educativas

O projeto de revitalização da Casa Vidal, em Taquara, vai promover oficinas educativas nos dias 3, 4 e 18 de novembro de 2022. No dia 3, às 18h30, no Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar, a programação será voltada aos professores da rede pública municipal da educação básica de Taquara e demais interessados.

Na ocasião, os participantes serão convidados a conhecer o histórico da Casa Vidal e o projeto de Revitalização, refletir sobre a preservação e conservação do patrimônio histórico e cultural e expressar as possibilidades de uso da Casa Vidal como instrumento pedagógico.

Já no dia 4, a programação será voltada para estudantes e ocorrerá no Centro Especializado em Aprendizagem e Pesquisa (CEAP). O objetivo é proporcionar aos jovens reflexões sobre conservação, patrimônio histórico e memória, além de trazer o histórico e a importância da Casa Vidal para a cidade.

Das 8h30 às 11h30, a programação será direcionada ao Grupo de Aprendizagem por Metodologias Ativas (GAMA). Das 13h30 às 14h30, será voltada para estudantes dos anos finais das escolas municipais de Taquara.

No dia 18 de novembro, das 8h30 às 11h30 e também das 13h30 às 14h30, a mesma programação envolverá os estudantes dos anos finais das escolas municipais. Para os estudantes, as inscrições serão organizadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

As atividades serão todas ministradas pela professora Carolina Mendoza, que é mestre em História, Teoria e Crítica de Arte pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Licenciada em Artes Visuais e graduanda do bacharelado em Artes Visuais na mesma instituição.