Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) a homologação do resultado do concurso público de arquitetura promovido pelo governo do Estado para o Complexo Casa da Feitoria/Museu do Imigrante, em São Leopoldo. Trata-se do quinto concurso de arquitetura promovido pelo Executivo neste ano. Os outros quatro concursos realizados paralelamente ao de São Leopoldo tiveram os resultados oficializados no dia 13, em Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e Cachoeirinha.

Na próxima etapa, o Estado contratará as equipes vencedoras dos cinco certames para o desenvolvimento dos projetos executivos e complementares, em valores que vão de R$ 580.389 a R$ 749.199,54. Além disso, os participantes mais bem colocados receberão prêmios de R$ 20 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 10 mil (3º lugar) - num total de R$ 225 mil. Os vencedores foram conhecidos em cerimônia realizada em julho.

Após desenvolvidos os projetos, o Estado irá firmar convênio com os cinco municípios beneficiados para que estes executem as obras e implantem as iniciativas de empreendedorismo, criatividade e inovação planejadas para cada espaço. Feito isso, as obras podem ser iniciadas nas cidades.