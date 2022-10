Ponte entre Porto Xavier e San Javier, na Argentina, sairá do papel

Uma reivindicação missioneira de mais de 45 anos está prestes a ser concretizada, a construção da Ponte Internacional ligando o município brasileiro de Porto Xavier e San Javier, na Argentina. A ordem de serviço, segundo o presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa, será assinada na terça-feira (25), em Porto Xavier, e a região aguarda a confirmação da presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

A nova ligação entre o Brasil e Argentina terá 900 metros de extensão, 16 metros de largura e 18 metros de altura, orçada em R$ 221 milhões de reais. A previsão de conclusão é de 30 meses. Jacques Barbosa, informou que, após a assinatura da ordem de serviço, a empresa terá prazo de seis meses para a elaboração do projeto técnico da obra, liberação dos licenciamentos ambientais e desapropriação das áreas atingidas pela construção da ponte. Segundo o prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin, 36 famílias serão atingidas e precisarão ser realocadas.

A obra, enfim, vai ocorrer após um impasse entre os municípios e a União. Em julho, uma comitiva da região foi para Brasília discutir uma diferença entre o que o Ministério da Infraestrutura e o orçamento. Enquanto o valor destinado pelo Ministério da Infraestrutura para a obra ficou em R$ 220 milhões, o orçamento da empresa interessada está em R$ 251 milhões. No entanto, houve acordo entre as partes sobre o custo final.

Jacques está otimista com a execução da obra. "Em 2016 havia recurso e não havia projeto. Agora a modalidade da licitação foi diferente, incluindo na contratação do projeto executivo da obra e a construção da ponte. O contrato está assinado e os prazos começam a correr a partir da assinatura da ordem de serviço", declarou o também prefeito de Santo Ângelo.

Ele diz que a região está localizada a cerca de 600 quilômetros do Porto de Rio Grande. Com a ponte, o transporte poderá ser viabilizado via Porto de Santa Ana, na Província de Misiones, a 200 quilômetros de Santo Ângelo, e transportado pelo Rio Paraná até o Oceano Atlântico. "Santa Ana é o rumo natural para a exportação das Missões e do Noroeste aos mercados da Europa e Ásia. A ponte internacional passa a ser estratégica para que exportações e importações tenham custos menores com logística de transporte e uma porta de entrada para alavancar o turismo", afirmou Jacques.