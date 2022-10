Hospital de Passo Fundo abre unidade de internação oncológica pediátrica

A Unidade de Internação da Oncologia Pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, que vai receber os pacientes do Centro Oncológico Infantojuvenil, foi inaugurada. No total, são 24 leitos, incluindo enfermarias, quartos semiprivativos e apartamentos, além de uma sala de convivências.

O presidente do hospital, José Miguel Rodrigues da Silva recepcionou os convidados, colaboradores, médicos e voluntários que acompanharam a cerimônia. Em seu discurso falou sobre a ideia de construir no hospital uma unidade exclusiva de internação para a oncologia infantojuvenil. "Este novo espaço nasceu do desejo de criarmos um local especial e único para essas crianças e adolescentes, pois até então elas estavam internadas, além da pediatria, em diferentes unidades da nossa instituição. Elas terão um ambiente mais agradável para enfrentar a doença. Afinal, muitas delas ficam no hospital por longos períodos de tratamento".

A obra foi realizada no período de 180 dias com recursos do programa Avançar na Saúde, que destinou R$1.268 milhão ao hospital. Os valores foram investidos na reforma física e adequação de 411 m², além da compra de equipamentos médicos e hospitalares, como camas e berços elétricos, poltronas, carro de emergência e cardioversor microprocessado, monitores de sinais vitais, ar condicionado para todas as instalações, TVS e frigobares, carros de procedimentos e transporte, entre outros.

Todo o atendimento do Centro Oncológico Infantojuvenil é feito por um equipe multidisciplinar. Hoje, em média, 100 crianças e adolescentes são atendidas, semanalmente, pelos diferentes serviços e procedimentos disponíveis no Centro. "Este ambiente foi pensado para oferecer um suporte completo e humanizado aos pacientes e suas famílias, mas nada disso seria possível sem a dedicação dos nossos colaboradores e médicos", destacou o presidente José Miguel.