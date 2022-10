Empresa assume coleta de lixo em Taquara de forma emergencial

A empresa Urban Serviços e Transportes Ltda precisou assumir, de forma emergencial, o recolhimento de lixo em Taquara, após a Prefeitura romper o contrato com a J Liz Soluções por falta de cumprimento das obrigações previstas no edital a qual havia vencido. A prefeita Sirlei Silveira realizou uma live para explicar os problemas enfrentados na prestação do serviço nas últimas semanas.

Em sua fala, Sirlei pontuou que foi considerada a gravidade da não prestação de serviço pela J Liz, que assumiu no início de outubro o serviço, para embasar o rompimento do contrato, firmado após um pregão eletrônico, que é um instrumento de livre concorrência, transparente e seguro. "A empresa havia apresentado toda a documentação exigida por lei, inclusive os atestados de capacidade técnica de outros municípios onde já atuou. Porém, vários fatores previstos na licitação não foram cumpridos, o que acarretou em problemas na execução do recolhimento do lixo", lembrou.

O secretário de Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal, Matheus Modler, ressalta que um contrato firmado a partir de uma licitação não pode ser quebrado de forma abrupta. "Foi necessário um trabalho constante da Administração Municipal, que desde o início dos problemas vinha notificando a empresa", lembrou ele. Assim que concluída a fundamentação legal para essa rescisão, Matheus conta que foi realizada a contratação emergencial da Urban.

Conforme o secretário, a Urban presta serviços em vários municípios gaúchos, como em Parobé, São Leopoldo e Viamão. "A empresa tem frota própria, tem coleta ativa em outros municípios", destacou, lembrando que o processo de contratação foi emergencial tendo em vista o descumprimento contratual pela empresa vencedora do pregão eletrônico que foi revogado. Matheus também explicou que nos próximos dias serão instalados os containers. "Nossa exigência é quanto a limpeza da cidade neste momento, a obrigação deles é cumprir essa combinação", complementou.