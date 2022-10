O programa Mulheres Protegidas se tornou lei em Estância Velha. Em atividade desde o início de 2021, o programa oriundo do Executivo se tornou lei após projeto ser aprovado pela Câmara de Vereadores nesta semana.

Atualmente, 45 mulheres com medidas protetivas são acompanhadas pela patrulha especializada. No ano passado, ano em que o programa foi criado pela secretaria de Segurança, os agentes da Guarda Municipal monitoraram a rotina de 52 vítimas de violência doméstica. Além disso, 18 homens foram presos por violar as medidas protetivas. "É uma preocupação que temos há muito tempo. Os índices que obtivemos de lá para cá mostram a importância e a eficiência do nosso programa" destacou o prefeito Diego Francisco.