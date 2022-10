Festival gratuito anima bairro histórico de Novo Hamburgo

Novo Hamburgo recebe, neste fim de semana, uma atração gratuita para a população. Serão 24 horas de programação, 34 atrações e ainda dezenas de expositores em uma grande celebração à céu aberto. A Hamburgerberg Fest, que chega a sua 23ª edição, depois de dois anos de pausa forçada pela pandemia, vai ocorrer nos dias 22 e 23 de outubro, no Centro Histórico de Hamburgo Velho.

A programação da Hamburgerberg Fest é gratuita e acontece das 10h30 às 23h, no sábado, e das 10h30 às 22h, no domingo. "A festa é um grande evento de promoção cultural. Todos têm seu espaço e se sentem bem nesse ambiente de integração, com espírito de amizade entre as pessoas. Serão dois dias de muita alegria e muita cultura, valorizando o importante patrimônio que se tem aqui", diz Ângelo Reinheimer, curador da Fundação Scheffel e coordenador geral do evento.

A festa presenta diversos gêneros musicais, ao lado de exposições das mais diferentes inspirações e estilos. A programação inclui música, dança, exposições de arte, museus abertos, feiras de artesanato e, ainda, as delícias gastronômicas e cervejas artesanais