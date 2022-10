Frota de ônibus de Pelotas passa a ter internet sem fio

A cidade de Pelotas conta com 100% da frota do transporte coletivo urbano com Wi-fi disponível aos usuários. A cidade é a primeira do Rio Grande do Sul a contar com internet sem fio nos coletivos urbanos e, após novembro - previsão para que todos os veículos estejam equipados para receber o pagamento com cartões e QR Code - será o primeiro município brasileiro com esses dois sistemas junto de GPS, câmeras de segurança (pelo menos três em cada ônibus, o que contribui para a diminuição dos índices criminais) e reconhecimento facial para controle de gratuidades

A prefeita Paula Mascarenhas conheceu o sistema de internet móvel, no novo Centro de Controle Operacional (CCO) do Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), no Terminal Guanabara. O pagamento da passagem via cartões de débito e crédito, que já está em funcionamento em 50% dos veículos, e QR Code também foi apresentado à gestora municipal.

Todos os ônibus estão identificados com o símbolo da internet em placas nas laterais, e o usuário pode utilizar a internet sem fio inserindo um e-mail e criando uma senha no primeiro acesso, após um breve cadastro. Já o pagamento da passagem é feito mediante o registro dos cartões de débito e crédito do cidadão no celular, através da carteira digital de cada aparelho ou por cartão com a função de aproximação.

O débito da tarifa é efetuado no validador dos ônibus. A opção com QR Code estará disponível assim que todos os veículos estiverem equipados com o sistema. Tais inovações tecnológicas tem o intuito, segundo a prefeitura, de melhorar qualidade ao serviço e a experiência, conforto e praticidade ao usuário,