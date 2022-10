Unidade do Tudo Fácil será aberta em Pelotas no primeiro semestre de 2023

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas e o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, detalharam o andamento dos projetos para instalação do Tudo Fácil Cidadão e Tudo Fácil Empresas em Pelotas. Os gestores também visitaram o espaço onde funcionará a unidade de atendimento à população, no Pop Center.

Conforme o cronograma de ações do Estado, a previsão é de que Pelotas passe a contar com uma unidade do Tudo Fácil Cidadão ainda no primeiro semestre de 2023. No local serão disponibilizados, inicialmente, aproximadamente 20 serviços. "É uma grande notícia para Pelotas, para os cidadãos que terão acesso, em ponto central aos mais diversos serviços. Além disso, a importância da escolha do local, extremamente adequado, de fácil acesso e que também contribui com a reativação de espaços e movimentação no Pop Center, é uma solução que agrada a todos", avaliou Paula.

Para o secretário Gastal, é mais um importante movimento do Estado para facilitar o acesso aos serviços públicos. "O Estado tem que ir ao encontro do cidadão e não o contrário, os serviços tem que estar disponíveis, seja pelo meio digital ou pelo físico, explicou o gestor. Unidades do Tudo Fácil com serviços ao cidadão já existem em Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado e Rio Grande, e chegam, nos próximos meses, a Pelotas e Passo Fundo.

A cidade também contará com o Tudo Fácil Empresas, que é uma plataforma 100% digital, disponibilizada pelo governo do Estado, coordenada pelo DescomplicaRS e JucisRS. Em parceria com o Sebrae, irá facilitar e agilizar o processo de abertura de novos negócios. A implantação do serviço está em fase de elaboração de um Projeto de Lei pelo Município que será encaminhado à Câmara, viabilizando o processo.