Estado e prefeitura assinam acordo por área em Caxias

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural assinou, com o município de Caxias do Sul, um termo de cooperação para uso compartilhado de uma área do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Vitivinicultura (Cevitis). O ato contou com a presença do secretário adjunto da Agricultura, Rodrigo Rizzo, do diretor do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da secretaria, Caio Efrom, do diretor do Cevitis, Alexander Cenci, e do prefeito Adiló Didomenico.

Uma área de sete hectares que pertence ao Cevitis, localizado no distrito de Fazenda Souza, vai ser usada pelo município para a realização do evento Horti Serra Gaúcha, em 2023. No local, a prefeitura e a secretaria pretendem apresentar experiências e tecnologias atualizadas em horticultura e fruticultura para agricultores, estudantes, profissionais da área e consumidores. O prazo de cessão de uso é de 60 meses, com possibilidade de renovação.

Ao todo, o centro de pesquisa tem 64 hectares. No local, servidores estaduais desenvolvem pesquisas voltadas, especialmente, para as áreas de agroindústria familiar; desenvolvimento rural e agronegócio; e fruticultura e olericultura.