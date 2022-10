Prefeitura de Santa Rosa anuncia a ampliação da área do Distrito Multissetorial

O prefeito Anderson Mantei assinou a ordem de início para a ampliação do Distrito Multissetorial de Santa Rosa. A obra vai contemplar a urbanização de oito terrenos, que vão ser destinados para empresas que tenham interesse em se instalar no local.

Localizado no bairro Cruzeiro, o distrito foi criado com a finalidade de incentivar o desenvolvimento de indústrias naquela região. A ampliação vai possibilitar que novos negócios integrem a região, segundo a prefeitura.

A primeira etapa do serviço vai contar com a implementação de rede de abastecimento de água, iluminação e obra de pavimentação. As melhorias incluem drenagem pluvial e meio-fio em concreto pré-moldado, que vão ser realizadas nas ruas Arthur Pulrolnik e Germano Benno Schwertz.

O prefeito destaca que esta é uma ação que vai trazer mais desenvolvimento para Santa Rosa, "Com a ampliação do Distrito Multissetorial vamos poder permitir a instalação de mais empresas no local. O resultado é geração de renda, novos empregos e mais desenvolvimento para a nossa cidade". Ao todo, vão ser investidos na obra R$ 455.5 mil

A concessão dos lotes será via de regra, mediante chamamento público. As empresas interessadas em fazer parte do Distrito Multissetorial, devem entrar em contato com o Departamento de Expansão Econômica para buscar informações.