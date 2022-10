Mais de 1.000 oportunidades de trabalho. Esse é o número de vagas oferecidas no segundo Feirão do Emprego, que será realizado sábado (22), a partir das 8h, no Ginásio de Esportes do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali, em Erechim. As vagas são para atuar em vários segmentos.