Venâncio Aires terá ponto de atendimento da Receita Federal

O acordo de cooperação para instalação do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal em Venâncio Aires foi assinado nesta semana. A parceria foi firmada entre o prefeito Jarbas da Rosa e o delegado da Receita Federal do Brasil, Eduardo Godoy Corrêa. Com isso, o serviço passará a ser disponibilizado em 2023 no prédio do Venâncio Empreendedor, localizado na rua Tiradentes, número 1060, no Centro.

Após a assinatura do acordo de cooperação, serão feitos os devidos encaminhamentos, como a instalação do sistema e a capacitação dos servidores. Dessa forma, a expectativa é de que os serviços passem a ser disponibilizados entre janeiro e fevereiro do próximo ano.

Na unidade poderão ser encaminhadas atualização, cadastro e regularização do CPF do contribuinte, entre outros serviços. Com a instalação do ponto de atendimento, os moradores não precisarão mais se deslocar até municípios da região para buscar assistência.

"O projeto visa agilizar o tempo de resposta ao contribuinte, tornando os serviços da Receita Federal mais acessíveis ao cidadão", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Nelsoir Battisti. O serviço no PAV será realizado por um servidor da Prefeitura, que avaliará as solicitações, prestará orientações e, caso seja necessário, encaminhará os documentos de forma padronizada, mediante protocolo, por processo digital, para que a Receita Federal conclua o atendimento.