Usina solar vai abastecer locais de saúde de Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo e a RGE anunciaram a implementação de uma usina solar compartilhada, que atenderá o Hospital Municipal e sete unidades de saúde. Com o propósito de inovar por meio da energia limpa, preservação do meio ambiente e economia, a usina deverá gerar energia suficiente para compensar 100% do consumo de eletricidade destes locais.

O projeto da usina foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e será o primeiro da RGE centralizado no Programa de Eficiência Energética. A implementação acontecerá no bairro Donária, escolhido estrategicamente pela localização e proximidade com uma das unidades de saúde contempladas, em um terreno cedido pelo município para a utilização. O início do funcionamento é previsto para agosto de 2023.

Serão contempladas, além do Hospital Municipal, as seguintes unidades de saúde: Cais São Cristóvão, UBS Zachia, UBS Donária, UBS Planaltina, UBS Vila Nova, Cais Boqueirão e Cais Hípica. Todas os locais terão 100% do seu consumo de energia compensado pela usina, o que resultará, ainda, em redução drástica nos valores dos custos com energia, na ordem de 70% para a instituição hospitalar e acima de 80% para as unidades.

A empresa estima, ainda, que a diminuição da conta para o município chegue a R$ 1,33 milhão ao ano em função dos novos sistemas de iluminação e instalação da geração fotovoltaica. Isso se deve a 3.175 MWh/ano de energia economizada e uma redução na demanda de ponta de 145 kW.

Atualmente, com o suporte da RGE, três unidades de saúde já contam com usinas solares. Os Cais Petrópolis e Vila Luíza e a UBS Operária foram os primeiros locais considerando os maiores volumes de consumo de energia.

Para o prefeito, Pedro Almeida, a parceria reitera o compromisso com o futuro da cidade. "E, sem dúvidas, a usina de solo será mais uma grande ação. Além de ser a primeira da RGE na região, vai impactar na saúde do município", declarou.