Prefeitura de Canoas anuncia restauro de prédio da Villa Nenê

A prefeitura de Canoas assinou a ordem de início dos serviços de restauro da Villa Nenê. Serão investidos mais de R$ 4 milhões na recuperação total do local, com valores captados junto ao governo do estado. O local funcionará como sede de exposições, visitas técnicas e pretende envolver amplamente a sociedade e a comunidade escolar.

Considerado patrimônio histórico da cidade desde 2009, o local foi símbolo da urbanização e industrialização local no início do século XX e constitui um dos poucos exemplos da arquitetura eclética em Canoas, além de ser vestígio dos pioneiros da fabricação a vapor de móveis de madeira no estado. O local foi atingido por um incêndio no início de 2018.

O projeto, além da parte arquitetônica, foca também nos planos museológicos, educacionais, artísticos e de comunicação. O local, depois de restaurado, funcionará como uma das sedes do Museu Municipal Hugo Simões Lagranha. Também estão previstas obras de aspectos da construção civil, além da instalação de sistemas e equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas e incêndios.

A assinatura do termo foi realizada pelo prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, que reforçou a importância dos investimentos e o significado do local para a cidade quanto à questão cultural. "A Villa Nenê, indiscutivelmente, é um grande patrimônio histórico da nossa cidade. Depois do grande estrago causado no local, o município se viu no dever de capitalizar recursos para garantir o restauro deste importante espaço cultural", disse.

Esteve presente no ato a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, que comentou sobre a importância do projeto de restauro da Villa Nenê. "É uma grande honra estar presente neste ato, que marca o inicio da devolução deste importante espaço cultural para a comunidade. Tenho certeza que, a partir deste projeto cultural, a população canoense irá vivenciar momentos de muita riqueza na Villa Nenê restaurada".