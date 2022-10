Com investimento de R$ 500 mil, Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, abre mais 20 leitos de UTI

A cidade de Canoas passa a contar com mais 20 leitos de UTI adulto. Com um investimento na ordem de R$ 500 mil, foi inaugurada no Hospital Nossa Senhora das Graças, a Unidade de Terapia Intensiva Dr. Marco Antônio Figueiró. Com estes novos 20 espaços, o município soma 90 leitos de UTI adulto na rede hospitalar. Este era um espaço que já existia, mas que estava desgastado, em função dos anos, e também foi uma das alas atingidas pelo temporal de agosto.

O prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, destacou que serão 18 leitos de UTI e mais dois de isolamento. "Estes espaços vão ser fundamentais para os pacientes do mutirão de cirurgias, bem como os demais que realizam procedimentos aqui no Graças. As instalações também servirão como leitos de retaguarda para o Hospital Universitário de Canoas (HU)", disse. O prefeito anunciou ainda, que a outra UTI do hospital, com 10 leitos, também será revitalizada, com previsão de abertura até dezembro deste ano.

Aristeu Ismailow, secretário municipal da Saúde enfatiza que com estes novos leitos, o benefício não é só para os canoenses, mas também para a população de todos os municípios que fazem uso da rede de urgência e emergência da cidade. Já o diretor geral do Hospital, Juliano da Silva destaca que a nova unidade possui infraestrutura mais adequada, melhorando o fluxo de trabalho dos colaboradores e possibilitando mais conforto e privacidade aos pacientes.

"É primeira revitalização que o telhado do prédio da UTI recebe desde a construção do Graças, há 60 anos", pontua o diretor. A obra foi executada pela equipe de Manutenção da própria instituição, com a contratação de serviços terceirizados para a instalação de piso, gesso, climatização e substituição do telhado.