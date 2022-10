RGE inicia nova fase de arborização em Cachoeirinha

A RGE, após implementar a primeira etapa do projeto de embelezamento seguro, de ruas e avenidas em Cachoeirinha, executa nova fase do programa no mês de outubro. Ocorre agora a substituição gradativa de árvores, visando a segurança dos cidadãos, das instalações e o reordenamento da arborização urbana.

As ações, em parceria com a prefeitura municipal, já plantaram 200 mudas na rua Flores do Campo (do arroio até o final da praça), na Estrada dos Capristanos (contornando praça), na praça da Moradas do Bosque (no trecho da rua José Amaro) e em diversos pontos da avenida Flores da Cunha. Nestes trechos foram implementadas a espécie Manacá da Serra.

A RGE disponibiliza mudas adequadas às equipes técnicas do poder público municipal, que direcionam o planejamento e implementação. Em áreas afastadas da rede de energia elétrica são criados espaços amplos de recomposição florestal com exemplares de grande porte. Atenção especial é dispensada na escolha de espécies implantadas sob a rede de energia elétrica, priorizando as de menor porte.

No processo de substituição, a RGE identifica aquelas que se enquadram no perfil crítico para risco de interferência e em desacordo com as infraestruturas urbanas. Só são substituídos os exemplares autorizados pelo poder público municipal.

A RGE faz ainda um alerta para que a população se conscientize em relação ao porte das árvores plantadas em vias públicas principalmente próximas a rede elétrica, por conta própria. O analista de meio ambiente da empresa, Eduardo Kehl, afirma que o programa leva, também, benefícios como sombreamento e melhoria da qualidade do ar, controle da temperatura urbana e redução da poluição visual.