Shopping de Gravataí vai sediar festival de ballet

O encanto e a magia tomarão conta do espaço do Gravataí Shopping Center neste final de semana, com a realização do 1º Festival de Ballet Infantil. A iniciativa surge no município como uma forma de integrar os aprendizados de ballet e reunirá cerca de 105 dançarinas com idades entre três e 12 anos para performar no show com a temática de "Floresta Encantada". O evento será aberto ao público de forma gratuita neste sábado (22), com sessões às 15h, 16h30 e às 18h30, na Praça de Eventos do empreendimento.

Presente em diversas cidades do Brasil, a escola SD Ballet é reconhecida por promover eventos e festivais que prestigiam a arte da dança através do ballet clássico e, pela primeira vez, realizará uma dessas iniciativas em Gravataí.

Laiana Souza, diretora da SD Ballet em Gravataí, destaca que, além de promover a dança em Gravataí, a iniciativa será positiva para o desenvolvimento de habilidades pessoais das alunas, como a desinibição, coragem e o incentivo à expressão através da arte. "O nosso objetivo com o ensino do ballet é a qualidade de vida, proporcionar a saúde e o autodesenvolvimento. A nossa ideia é que esse festival seja aberto futuramente para outras escolas, para haver essa troca de arte e cultura entre as instituições. Como será a nossa primeira edição, convidamos as nossas alunas para participarem dessa experiência, para que elas possam se inspirar, se expressar por meio da arte e para que se conectem consigo mesmas por meio da dança", afirma a diretora.

O comprometimento do Gravataí Shopping Center com a cultura e a arte, segundo Joana Frota, coordenadora de marketing do empreendimento, é uma missão que está cada vez mais em evidência recebendo ações como essa. "Será uma experiência especial para todos que vierem prestigiar as pequenas dançarinas e também para essas alunas, que colocarão em prática todo os treinamentos e números musicais ensaiados durante todo o ano. Aproveitamos para convidar o público a conferir o festival e se encantar com as apresentações que serão realizadas gratuitamente aqui no shopping", conclui ela.