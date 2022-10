Caxias do Sul terá novo sistema para vagas escolares

A rede municipal de ensino de Caxias do Sul ganhará plataforma digital para acompanhar vagas nas escolas de educação infantil em tempo real. O sistema desenvolvido pela equipe de TI do próprio município atenderá inscrições de crianças de zero a três anos A expectativa é de que a novidade, que beneficiará a faixa de zero a três anos de idade da rede municipal de ensino, já esteja pronta e operando a partir da segunda-feira (24).

Pela nova plataforma, além de um processo de cadastro e atualização mais fácil e intuitivo, as famílias terão a possibilidade de acompanhar em tempo real a posição do candidato a vaga nas escolas selecionadas. "É uma inovação que vem para facilitar a vida da população, evitar o deslocamento, que é mais um transtorno, uma demanda de tempo e um custo no orçamento das famílias. E também para o próprio município, é um ganho em segurança, tanto na validação das inscrições quanto na garantia de confiabilidade das informações e da documentação que será apresentada pelos candidatos a vaga", afirma a secretária municipal de Educação, Sandra Negrini.

O sistema desenvolvido pela equipe de TI da própria Prefeitura destina-se em específico à Educação Infantil na faixa de zero a três anos - que é aquela atendida exclusivamente pelo município. A partir dos 4 e 5 anos, a criança já ingressa na chamada idade obrigatória, que abrange o Ensino Fundamental e também a rede estadual - e portanto, tem as inscrições operadas em regime de compartilhamento pelo sistema desenvolvido pela Procergs.

Como a designação de vagas ocorre a partir de uma rigorosa triagem para determinar a condição de vulnerabilidade social de cada inscrição, o cadastro é alimentado com informações individuais detalhadas das crianças. Logo, é imprescindível que haja garantias de proteção dos dados. A solução encontrada foi utilizar a autenticação da plataforma gov.br para identificar o cidadão e garantir a privacidade e segurança no acesso, assim como outros serviços e sistemas governamentais.

A qualificação do novo sistema de inscrições para a Educação Infantil permite que as famílias acompanhem a evolução do processo de busca pela vaga sem sair de casa. Depois de realizado, o cadastro só permite acesso mediante uma chave de tripla segurança: é preciso inserir o CPF do responsável e o CPF e a data de nascimento da criança. Apenas a família titular de cada inscrição e o Judiciário têm acesso completo aos dados. As vagas são distribuídas por meio de pontuação a partir de um questionário preenchido pela família.