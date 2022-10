Para continuar a interação e conscientização do público em geral sobre a importância de destinar corretamente os resíduos de cigarros, o Parque da Oktoberfest de Santa Cruz do Sul receberá, no sábado (22), a partir das 10h, um estande que contará com exposição de artesanato produzido por meio da reciclagem das bitucas, distribuição de materiais informativos, além da presença do mascote da Poiato Recicla. As ações serão realizadas por pessoas que fazem parte do Programa Voluntários do Bem e integrantes do projeto Lixo Zero. Todos receberam treinamento pela equipe da Poiato para compartilhar as informações de conscientização ao público.

Para Coretti de La Cava Junior, diretor de Sustentabilidade da JTI, empresa do segmento que promove a ação, a mudança de hábito no descarte dos resíduos de cigarro é importante e deve ser pautada no comprometimento de todos os setores da sociedade. "Assim como o cinto de segurança se tornou obrigatório há um tempo e hoje ninguém se imagina num carro sem, a preocupação com o descarte correto das bitucas também passará a fazer parte do dia a dia dos consumidores de cigarros", afirma.