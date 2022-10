O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) iniciou as atividades construtivas de uma das duas pontes que terão adaptações para a passagem de fauna no trecho gaúcho da BR-285. Com prazo estimado de oito meses para a construção, a estrutura localizada no km 51,5 da rodovia, no município de São José dos Ausentes, é parte das obras de implantação e pavimentação do lote 1 do empreendimento.

O trecho do Rio Grande do Sul será conectado às obras do lote 2, em Timbé do Sul (SC), potencializando o desenvolvimento regional. A ponte terá 46 metros de extensão e largura total de 13,10 metros, subdividida em duas faixas. As equipes trabalham atualmente nas fundações dos quatro pilares que sustentarão a estrutura por meio de blocos de concreto armado assentados sobre rocha. Para a execução da superestrutura, serão utilizadas pré-lajes apoiadas sobre as longarinas e posteriormente concretadas in loco.

A nova estrutura que será construída pelo Dnit permitirá a travessia segura de animais em local considerado corredor ecológico, ou seja, com a presença de animais e de vegetação nativa, assim minimizando o impacto da obra ao meio ambiente e atendendo à solicitação do órgão ambiental licenciador do empreendimento, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A segunda ponte que será erguida no local, que também possuirá adaptações para a passagem de animais, terá extensão de 66 metros e será implantada no km 49. Sua construção deve ser iniciada após aprovação do projeto.