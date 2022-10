Em obras, Centro de Esporte Fredolino Chimango em Passo Fundo deve ser entregue até março de 2023

Com perspectiva de serem entregues no primeiro trimestre de 2023, as obras de revitalização e modernização do Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango atingiram, nesta semana, os 20% de efetivação, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Planejamento. O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, esteve no local para conferir o andamento dos trabalhos e acompanhar a execução do projeto.

De acordo com o prefeito, além da substituição de todo o sistema de iluminação pública que vai permitir a utilização das áreas de esporte e lazer durante a noite, o novo Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango será o primeiro espaço público de Passo Fundo a receber uma quadra de futebol sete com grama sintética. "Aqui também serão instalados novos brinquedos para as crianças com piso monolítico, que é mais seguro para o desenvolvimento de atividades recreativas", disse.

Conforme o gestor municipal, as obras estão sendo realizadas com recursos da prefeitura e verbas dos governos do Estado, por meio do programa Avançar no Esporte RS, e da União, por meio do Ministério da Cidadania, totalizando cerca de R$ 3,4 milhões. Nesta etapa das intervenções ainda estão sendo estruturadas a quadra poliesportiva, quadra de areia, área multifuncional para convivência, revitalização da pista de caminhada e a arborização. que vão trazer uma maior qualidade para os frequentadores do local. "Atendendo também a um pedido da comunidade, incluímos no projeto original um espaço para os pets", complementou.