Bento Gonçalves promove Festival do Tortéi em novembro

Uma iguaria herdada diretamente dos imigrantes italianos que colonizaram a região da Serra gaúcha é a protagonista do novo atrativo turístico que vem para movimentar o calendário de eventos de Bento Gonçalves. A primeira edição do Tortelaço - Festival de Tortéi, ocorre nas noites de 11 e 12 de novembro, a partir das 19h, no Parque de Eventos do município, combinando a boa gastronomia local a vinhos e espumantes de qualidade, em uma programação repleta de atrações.