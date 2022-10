A rede de escolas bilíngue Maple Bear planeja a abertura de colégios em Pelotas e em Rio Grande, no Sul do estado. A previsão é que sejam feitos investimentos de R$ 4 milhões e abertos 40 empregos diretos localmente. Representantes da rede estão na região nesta semana para conversar com investidores interessados em integrar o projeto de expansão.

"Vemos no Rio Grande do Sul grande potencial para receber mais escolas da Maple Bear, considerando o perfil socioeconômico e a infraestrutura dos municípios. Destaco ainda a crescente demanda por ensino bilíngue de qualidade, permitindo aos estudantes dessa região acessar uma formação capaz de prepará-los para os novos desafios globais", destaca o CEO da Maple Bear para América Latina, André Quintela.

No Rio Grande do Sul, a Maple Bear já está presente em Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo. No próximo ano, a rede irá inaugurar escolas em Passo Fundo, Caxias do Sul e na zona sul de Porto Alegre e, em 2024, em Canoas e Gramado.