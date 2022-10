Caxias do Sul fará a concessão do Parque de Eventos da Festa da Uva

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, anunciou na Mercopa a decisão de conceder à iniciativa privada a gestão do Parque de Eventos da Festa da Uva, uma área de 36 hectares, que contempla espaço para feiras, exposições e atividades festivas, além de estacionamento e diversos atrativos turísticos. O edital, que ainda será lançado, prevê apresentação de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica referentes à reforma, requalificação, manutenção, conservação, operação e exploração do espaço.

"Este espaço tem 46 anos, o que exige altos investimentos em melhorias. Por isso, a decisão de conceder o parque de forma a garantir evolução na estrutura para seguir sediando eventos, como a Mercopar, mas principalmente atrair novos", destacou o prefeito.

O secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista da Silva, detalhou a proposta de concessão do parque na última reunião do Conselho Gestor das PPPs. Os interessados terão 30 dias de prazo para habilitação. Após, o prazo para elaboração dos estudos é de 180 dias.

Entre as premissas previstas estão buscar, preferencialmente, a preservação das características arquitetônicas e qualificação das estruturas existentes; a sustentabilidade econômica e financeira do projeto, preferencialmente sem contrapartida ou aporte por parte do poder público; desenvolvimento do parque como atrativo turístico, de entretenimento e negócios; proposta de um local com acessibilidade e integração com a cidade, com aproveitamento do parque durante todo o ano, aderentes aos propósitos do município. Ainda, na proposta, está a previsão da necessidade de reserva de datas para Festa Nacional da Uva, Festa das Colheitas e Semana Farroupilha.

No fim de setembro, a prefeitura já havia anunciado a criação de uma parceria público-privada para a iluminação pública em Caxias do Sul. Na modelagem elaborada, a concessão será de 24 anos, com a substituição de 50 mil pontos de iluminação por LED, que incluem iluminação viária, praças, parques e prédios públicos. A concessionária fará a gestão de todos eles, que estão distribuídos nas áreas urbana e rural. Está previsto um investimento de cerca de R$ 140 milhões no período.

Além disso, outros equipamentos urbanos estão no radar da privatização da prefeitura. A antiga estação férrea, o Complexo da Maesa, além do Aeroporto Hugo Cantergiani estão com estudos em andamento, e algumas das concessões devem começar a estruturação ainda este ano.