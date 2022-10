A prefeitura de São Gabriel e a Santa Casa de Caridade assinaram um novo convênio para cobertura de serviços de saúde. O valor do repasse será de R$ 8,5 milhões por ano.

Saem da cobertura o serviço do Gripão e da Clínica do Bem-Estar, e entram novos serviços como a UTI 2 da Santa Casa e o sobreaviso da Radiologia. Também há um incremento da participação municipal para a manutenção do serviço Samu, para cerca de R$ 230 mil ao ano, totalizando, com Estado e União, um aporte anual de R$ 505 mil por ano.

"Cobrir média e alta complexidade é uma obrigação de todos os entes federados, mas o município assume aquilo que o Estado não pode, a fim de garantir a plenitude do atendimento aos gabrielenses", enfatiza o prefeito Lucas Menezes. Em relação aos valores conveniados em 2021, na cifra de R$ 8,1 milhões, o novo convênio representa um incremento de R$ 402 mil ao ano.