Gol inicia operação de voo entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro

Teve início na terça-feira (18) a operação de um voo direto entre Caxias do Sul e a cidade do Rio de Janeiro. A rota é operada pela empresa aérea Gol. A nova operação interliga o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani e o Aeroporto Santos Dumont, localizado na zona leste da capital carioca.

De acordo com o diretor do terminal caxiense, Maurício Loreto D'Ávila, a rota entre Caxias do Sul e o Rio de Janeiro é inédita na região. "A expectativa em torno deste novo voo é de incremento nos passageiros que circularem no terminal, com chance real de igualar ou mesmo superar o recorde de 240 mil passageiros que o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani obteve em 2019. Se olharmos para o futuro, a tendência é de aumento dos voos domésticos, impulsionando o turismo e a interiorização do desenvolvimento econômico e social dos municípios", opinou D'Ávila.

Inicialmente, a rota entre Caxias do Sul e Rio de Janeiro terá frequência de três voos semanais, com decolagens previstas às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Além da capital carioca, a Gol possui dois voos diários para Guarulhos (SP).

A Latam mantém um voo diário para Guarulhos e a Azul tem um voo diário com destino a Campinas (SP). Desta forma, o terminal caxiense possui, já a partir desta terça-feira, frequência de até cinco voos diários para três destinos diferentes.