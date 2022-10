Estância Velha realiza inventário arquitetônico

Buscando preservar a história construída antes e durante os seus 63 anos, Estância Velha está realizando um inventário arquitetônico para poder mapear bens e imóveis históricos. O levantamento leva em consideração inclusive patrimônios de propriedade particular.

Uma das ações aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores. Com a presença da comunidade, do Secretário de Educação e Cultura Gustavo Guedes e do Diretor de Cultura Raoni Forian, foi realizada uma oficina de elaboração de Mapas de Percepções. "Precisamos conhecer e preservar a história da cidade. Com esse mapeamento, podemos entender a importância de cada local, o motivo de ser relevante e, a partir daí, implantar políticas de preservação, turismo, comércio local e ações culturais", destacou o diretor de Cultura Raoni Forian.

"A relação com o município está excelente, estamos tendo todo o auxílio necessário do departamento de cultura e o apoio essencial da comunidade. A oficina foi muito produtiva e notamos o envolvimento e entusiasmo dos participantes. Agora continuamos no processo de pesquisa e contamos com o apoio da comunidade estanciense para o desenvolvimento desse importante trabalho de salvaguarda do Patrimônio Cultural local", comemorou Bruna Caldas, coordenadora de arquitetura da RM Cultural, empresa responsável pelo estudo.

Desde o início dos trabalhos, duas reuniões virtuais foram realizadas e este foi o primeiro encontro presencial. Nos próximos dias, as pesquisas de campo serão realizadas, depois disso, um novo encontro acontecerá. O trabalho teve início em setembro e deve ser concluído em abril.