O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul deu início à obra de modernização e reforma da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Canyon. Em um investimento de cerca de R$ 3,6 milhões, será realizada a reforma estrutural, impermeabilização e substituição de tubulação de ferro fundido da estação.

No momento, equipes trabalham na instalação do canteiro de obras e limpeza das estruturas. A ETE Canyon entrou em operação em 2007. Na época, os parâmetros de monitoramento do efluente tratado eram outros.

A reforma faz parte de um amplo projeto que tem como objetivo modernizar o processo de tratamento e melhorar a qualidade do efluente tratado, bem como preservar as estruturas edificadas e proporcionar o recebimento da vazão do efluente bruto coletado no Sistema de Esgotamento Sanitário Serrano. Além disso, ela permitirá transferir a estação compacta do Canyon para Vila Seca, iniciando lá o tratamento dos efluentes. A empresa responsável tem prazo para a realização dos serviços de 210 dias.