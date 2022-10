Santa Maria vai criar um Plano Diretor do transporte coletivo

A empresa Pró-Cidades, contratada pelo município de Santa Maria ainda em 2019, entregou ao governo o modelo de Plano Diretor de Transporte Coletivo e a minuta do termo de referência do inédito processo licitatório para operações das linhas de ônibus. Representantes da empresa e da prefeitura apresentaram os estudos feitos ao longo dos últimos três anos para o Conselho Municipal de Transportes.

Além disso, a Prefeitura já tem data para que se iniciem as reuniões públicas nas quais a população poderá opinar sobre o transporte coletivo; 3 de novembro, no bairro Camobi. Depois das reuniões, o município finalizará o termo de referência para lançar o processo licitatório.

Algumas definições já foram tomadas pela prefeitura com base no novo Plano de Transporte Coletivo. Serão criados terminais centrais para embarque e desembarque na avenida Rio Branco, à exemplo do modelo criado pela Pró-Cidades para a cidade de Guarulhos, em São Paulo; corredores preferenciais de ônibus em vias prioritárias; os sistemas urbanos e distritais terão tarifa única e não mais com preço diferenciado; um novo aplicativo para os usuários do transporte coletivo será criado; 30% dos veículos terão ar-condicionado - atualmente, apenas 10% possuem, pela regra vigente -; assim como será criada uma Central de Controle Operacional junto ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Também haverá uma revisão e unificação das legislações existentes sobre o transporte coletivo, a qual a proposta de projeto de lei já tramita internamente na prefeitura para, depois, ser enviada à Câmara de Vereadores.

O secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi, explica que nem todas as ações propostas pelo Plano Diretor de Transporte Coletivo serão exigidas de imediato no processo licitatório. "Agora, antes de finalizarmos o modelo de processo licitatório, já podemos afirmar que queremos e teremos uma licitação flexível, que consiga se adequar ao aumento ou redução de demanda e que faça do transporte coletivo um modal de transporte capaz de concorrer com outros serviços do mercado", afirma o secretário.

Ao todo, a prefeitura prevê a realização de 12 reuniões públicas com a comunidade e mais uma audiência pública, de caráter oficial, para validação de todo o processo antes do lançamento do processo licitatório. Nessas ocasiões, os moradores poderão expor as principais demandas para o sistema e sugerir alterações no modelo apresentado.

Uma equipe Secretaria de Mobilidade Urbana vai explicar o panorama atual do sistema de transporte coletivo, o que pode mudar no modelo operacional e como as propostas impactam no preço da tarifa - atualmente, R$ 5,00 para quem paga em dinheiro e R$ 4,50 para quem utiliza o vale-transporte. O objetivo é conduzir a reta final do trabalho que antecede o lançamento da licitação com transparência, afinal, a previsão é que o novo contrato do sistema de transporte coletivo tenha validade de 10 anos.