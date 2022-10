Butiá terá obras para evitar futuros alagamentos

Após o trabalho técnico de pesquisa nas diferentes áreas do município, a prefeitura de Butiá divulgou o projeto de drenagem pluvial, no Centro Municipal de Capacitação. Durante a apresentação realizada na semana passada, foi anunciada a instalação de quase 11 quilômetros de canos, que formarão redes pluviais em nove bairros. Entre os objetivos estão à correção de problemas crônicos de alagamentos e as danificações nas superfícies das estradas, devido o escoamento da água.

De acordo com o prefeito Daniel Almeida, as obras chegarão em oito bairros da cidade. "Queremos minimizar o risco de alagamento em locais com famílias que sofrem, historicamente, com as chuvas. Além disto, a ação também prevê a economia em relação à manutenção de estradas diretamente atingidas durante os temporais", afirmou o líder do Executivo.

O secretário de Obras e Saneamento, Mateus Fonseca, explicou que a execução dos serviços acontecerá em duas etapas. "A comunidade já percebeu que distribuímos tubos de concreto em diversos bairros. Estamos trabalhando para o processo de licitação e, muito em breve, veremos os canteiros de obras", concluiu. O investimento será realizado com recursos do Financiamento à Estrutura e ao Saneamento (Finisa), aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores.